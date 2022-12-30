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На Филиппинах число жертв наводнений возросло до 44

На Филиппинах число жертв наводнений возросло до 44 По меньшей мере 44 человека погибли, 28 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями на Филиппинах.
Другие страны
30 декабря 2022 г. 06:40
На Филиппинах число жертв наводнений возросло до 44

По меньшей мере 44 человека погибли, 28 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями на Филиппинах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, затопления затронули более 509,3 тыс. человек в 10 регионах республики.

Согласно данным ведомства, 15,8 тыс. перемещенных лиц находятся в 151 эвакуационном центре. По меньшей мере 1,42 тыс. человек заранее покинули свои дома, 12 человек получили различные травмы. В девяти регионах республики зафиксировано 434 связанных с ударом стихии инцидента, среди которых наводнения и оползни.

Между тем стихия повредила 4,5 тыс. домов на сумму 54,9 млн песо ($983,4 тыс.). Ущерб, нанесенный 95 инфраструктурным объектам, оценивается в 1,13 млрд песо ($20,2 млн), сельскому хозяйству - в 232,7 млн песо ($4,16 млн). Наводнения повредили 129 дорог и 14 мостов, затронута работа 19 морских портов. В 63 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 60 оно уже восстановлено, в трех муниципалитетах сохраняются проблемы с водоснабжением.

В 67 городах и 71 муниципалитете приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях. В 21 населенном пункте введен режим бедствия. На оказание помощи правительством уже выделено 51,4 млн песо ($920,8 тыс.).

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