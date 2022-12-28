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На Филиппинах число жертв наводнений возросло до 25

На Филиппинах число жертв наводнений возросло до 25 По меньшей мере 25 человек погибли, 26 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями на Филиппинах.
Другие страны
28 декабря 2022 г. 06:52
На Филиппинах число жертв наводнений возросло до 25

По меньшей мере 25 человек погибли, 26 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями на Филиппинах.

Как передает Report, об этом отмечается в опубликованном отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Так, затопления затронули более 393 тыс. человек в 10 регионах республики.

Согласно данным ведомства, 81,4 тыс. перемещенных лиц находятся в 292 эвакуационных центрах. По меньшей мере 1,42 тыс. человек заранее покинули свои дома. Между тем девять человек получили различные травмы. В девяти регионах республики зафиксировано 366 связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Стихия повредила 909 домов и уничтожила 287 зданий.

В 67 городах и 70 муниципалитетах приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях соответственно. В двух городах введен режим бедствия. На оказание помощи правительство выделило 6,66 млн песо ($119,2 тыс.).

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Версия на азербайджанском языке Filippində daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 25-ə yüksəlib

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