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На Филиппинах число заразившихся COVID-19 превысило 40 тысяч

На Филиппинах число заразившихся COVID-19 превысило 40 тысяч Рекордное число случаев заболевания коронавирусом за сутки зарегистрировано на Филиппинах
Другие страны
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3 июля 2020 г. 14:34
На Филиппинах число заразившихся COVID-19 превысило 40 тысяч

Рекордное число случаев заболевания коронавирусом за сутки зарегистрировано на Филиппинах, оно превысило 1,5 тысячи, общее число превысило 40 тысяч. Как сообщает Report, об этом заявили  в министерстве здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки число случаев инфицирования увеличилось на 1 531, скончались шесть человек. С начала эпидемии COVID-19 на Филиппинах заразились 40 336 человек, умерли в общей сложности 1 280 пациентов с коронавирусом.

Отмечается, что общее число излечившихся составляет 11 073 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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