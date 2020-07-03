На Филиппинах число заразившихся COVID-19 превысило 40 тысяч

Рекордное число случаев заболевания коронавирусом за сутки зарегистрировано на Филиппинах

Рекордное число случаев заболевания коронавирусом за сутки зарегистрировано на Филиппинах, оно превысило 1,5 тысячи, общее число превысило 40 тысяч. Как сообщает Report, об этом заявили в министерстве здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки число случаев инфицирования увеличилось на 1 531, скончались шесть человек. С начала эпидемии COVID-19 на Филиппинах заразились 40 336 человек, умерли в общей сложности 1 280 пациентов с коронавирусом.

Отмечается, что общее число излечившихся составляет 11 073 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.