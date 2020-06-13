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На Филиппинах число случаев COVID-19 превысило 25 тысяч

​На Филиппинах число случаев COVID-19 превысило 25 тысяч

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом на Филиппинах превысило 25 тысяч. 

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

За сутки число случаев заражения COVID-19 увеличилось на 607, также было зафиксировано 22 летальных исхода. 

Общее количество инфицированных достигло 25 392 человек, скончались 1074 заболевших. С начала вспышки заболевания вылечились 5706 заразившихся.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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