На Филиппинах число погибших из-за тайфуна превысило 40 человек

Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 41 человека. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в национальном совете по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).Ранее сообщалось о 28 погибших.Кроме того, по обновленным данным, еще 28 человек получили ранения, 12 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.Тайфун "Урсула" обрушился на территорию Филиппин вечером 24 декабря и принес сильные дожди и штормовой ветер в центральную часть архипелага в районе провинций Антике, Миндоро, Палаван, Аклан и Ромблон. Тайфун повредил около двух тысяч домов и 55 школ, в 150 городах отключилось электроснабжение. Почти 44 тысячи человек были эвакуированы.
На Филиппинах число погибших из-за тайфуна превысило 40 человекНа Филиппинах число погибших из-за тайфуна превысило 40
https://report.az/storage/news/c667625b496e301000ea946f12113f51/46b4e0e3-ad47-4bde-aed5-8020c3abe59c_292.jpg
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Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости