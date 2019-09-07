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На Филиппинах четыре человека получили ранения из-за взрыва

На Филиппинах четыре человека получили ранения из-за взрыва
​Не меньше четырех человек ранены при взрыве самодельного взрывного устройства на рынке в городе Исултан

Не меньше четырех человек ранены при взрыве самодельного взрывного устройства на рынке в городе Исултан - столице южнофилиппинской провинции Султан Кударат на острове Минданао, передает Report со ссылкой на РИА "Новости"

сообщает филиппинское национальное агентство PNA.

Взрывное устройство сработало около 7 утра по местному времени (03.00 по Баку) на стоянке мотоциклов-такси у местного рынка неподалеку от автотрассы национального значения. Взрыв разметал припаркованные мотоциклы, не менее четырех человек получили ранения, в том числе полицейский, регулировавший движение у рынка, отмечает агентство.

По информации местной полиции, ответственность за взрыв пока на себя никто не взял.

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