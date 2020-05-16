Четверо погибли из-за тайфуна на Филиппинах

Обрушившийся на Филиппины тайфун "Амбо" унес жизни четырех человек, еще 25 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал ABS-CBN.

Тайфун "Амбо" в четверг обрушился на восточную часть острова Самар в районе муниципалитета Сан-Поликарпо, принеся с собой сильные ливни и ветер, порывы которого достигают 40-50 метров в секунду. Позднее тайфун дошел до провинции Северный Самар, а в ночь на пятницу обрушился на регион Бикол, расположенный в южной части острова Лусон. Филиппинское информационное агентство PNA сообщило, что из-за тайфуна власти эвакуировали более 300 тысяч человек в Биколе.

В Кесоне, по словам главы провинции Данило Суареса, сильный ветер повредил линии электропередач, оставив 30 городов без электричества.

По данным местных метеорологов, тайфун ослабевает и к понедельнику должен покинуть территорию Филиппин.