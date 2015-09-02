​На Филиппинах буквально за несколько дней убиты трое журналистов

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Трое журналистов были убиты в течение несколько дней на Филиппинах – в государстве со 100-миллионым населением, которое является одним из самых опасных мест для журналистов.

Как передает Report со ссылкой на AFP, местные влиятельные фигуры в виду полной безнаказанности могут позволить себе закрыть рот любому журналисту, выступившему с критикой в их адрес.

Согласно сообщениям полиции и Комитета по защите журналистов, 18 августа возле своего дома в городе Тагум был застрелен 67-летний репортер Грегори Ибанес. 19 августа в своем доме в рыбацком городке провинции Сорсогон был убит еще один журналист 57-летний Теодоро Эсканилья. А 27 августа прямо на рынке в южном портовом городе Озамис убили радиокомментатора Косме Маестрадо 27 лет.

В связи с произошедшим высокопоставленный представитель Комитета по защите журналистов юго-восточной Азии Шон Криспин призвал президента Бениньо Акино уделить должное внимание растущему количеству случаев насилия в отношении журналистов.