О нас

На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления

На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления По меньшей мере 81 ученик начальной школы Мираб в провинции Магинданао попал в больницу из-за химического отравления.
Другие страны
11 мая 2023 г. 10:44
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления

По меньшей мере 81 ученик начальной школы Мираб в провинции Магинданао попал в больницу из-за химического отравления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила медиагруппа ABC-CBN.

По ее данным, учащиеся в возрасте от 9 до 12 лет страдали от сильного головокружения, головной боли, болей в животе. Еще 130 учеников были помещены под наблюдение после того, как у них проявились те же симптомы, что и у госпитализированных пациентов.

Согласно предварительному расследованию, школьники могли вдохнуть инсектицид, предназначенный для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. Химикаты должны были быть распылены на расстоянии не менее 500 метров от учебного заведения, отмечает медиагруппа. Занятия в школе приостановлены до конца недели.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Минобороны: Подразделения армии Азербайджана не стреляли по медицинскому автомобилю
Минобороны: Подразделения армии Азербайджана не стреляли по медицинскому автомобилю
11 мая 2023 г. 10:05
Фуад Мурадов: Стратегия  развития современного Азербайджана была заложена  Гейдаром Алиевым
Фуад Мурадов: Стратегия  развития современного Азербайджана была заложена  Гейдаром Алиевым
10 мая 2023 г. 13:39
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ряде мероприятий в Шуше
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ряде мероприятий в Шуше
10 мая 2023 г. 13:37
Джейхун Байрамов о встрече в Вашингтоне: Мы сделали шаг вперед
Джейхун Байрамов о встрече в Вашингтоне: Мы сделали шаг вперед
10 мая 2023 г. 11:37
Посол Израиля сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Посол Израиля сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 11:08
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил с обращением
10 мая 2023 г. 11:02
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 09:59
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева
ФотоОбщественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 09:49
Отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
Отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 00:00
Стартовал Международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль
ФотоСтартовал Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi