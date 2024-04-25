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На Филиппинах 45 человек потеряли сознание из-за жары во время фестиваля

На Филиппинах 45 человек потеряли сознание из-за жары во время фестиваля Около 45 танцоров и зрителей фестиваля в филиппинской провинции Восточный Негрос потеряли сознание из-за экстремальной жары.
Другие страны
25 апреля 2024 г. 20:25
На Филиппинах 45 человек потеряли сознание из-за жары во время фестиваля

Около 45 танцоров и зрителей фестиваля в филиппинской провинции Восточный Негрос потеряли сознание из-за экстремальной жары.

Как передает Report, об этом сообщило Филиппинское информационное агентство (PNA) со ссылкой на чиновника.

По его данным, многие присутствующие на фестивале почувствовали себя плохо из-за жаркой погоды еще до начала танцевальной программы. Отмечается, что всем пострадавшим была оказана неотложная помощь.

Ранее на этой неделе на Филиппинах была зафиксирована экстремально жаркая погода. Температура в некоторых провинциях поднялась до 47 градусов по Цельсию, вынудив школы приостановить очные занятия.

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