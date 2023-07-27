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На Филиппинах 23 человека погибли при опрокидывании лодки

На Филиппинах 23 человека погибли при опрокидывании лодки На озере близ Манилы 23 человека погибли и шесть пропали без вести в результате опрокидывания лодки.
Другие страны
27 июля 2023 г. 16:12
На Филиппинах 23 человека погибли при опрокидывании лодки

На озере близ Манилы 23 человека погибли и шесть пропали без вести в результате опрокидывания лодки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство AFP.

По данным представителя Береговой охраны Филиппин Армандо Балило, лодка перевернулась после того, как пассажиры, испугавшись сильных порывов ветра, в панике скопились на ее левом борту, нарушив равновесие судна.

Сколько пассажиров находилось в лодке неизвестно. Известно, что спасатели вытащили из воды 40 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

Филиппины находятся во власти тропического шторма "Доксури". Последствия стихии главным образом затронули самый крупный остров Филиппинского архипелага остров Лусон, где шторм стал причиной повреждения линий электропередач, а выпадение обильных осадков привело к наводнениям и оползням. Порывы ветра достигали 175 км/ч. Властям Филиппин пришлось эвакуировать тысячи людей из прибрежных населенных пунктов.

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Версия на азербайджанском языке Filippində qayıq batıb, 23 nəfər ölüb
Версия на английском языке 23 dead, 6 missing as boat capsizes in Philippine lake

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