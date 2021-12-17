На Филиппинах 12 человек погибли из-за тайфуна "Рай"

Как минимум 12 человек погибли в результате тайфуна "Рай" (Rai), который обрушился на Филиппины в четверг.

Как минимум 12 человек погибли в результате тайфуна "Рай" (Rai), который обрушился на Филиппины в четверг.

Как передает Report со ссылкой на "Интефакс", "Рай" прошел по центральным Филиппинам, после чего немного ослаб, в пятницу порывы ветра в радиусе действия тайфуна достигали максимальной скорости 205 км/ч.

Агентство Associated Press сообщило, что сейчас идет оценка ущерба, нанесенного тайфуном, однако эту работу затрудняют перебои с подачей электроэнергии и поврежденная инфраструктура.

Многие люди до сих пор не могут покинуть пострадавшие районы и ждут спасателей на крышах домов.

Представитель президента Филиппин Карло Ногралес сообщил, что более 332 тыс. человек были эвакуированы до приближения тайфуна, 15 тыс. из них попали в эвакуационные центры.

Как минимум 62 города полностью или частично остались без электричества.

Около 20 штормов и тайфунов обрушивается на Филиппины ежегодно. Архипелаг расположен в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, в котором находится большинство вулканов на Земле и происходит множество стихийных бедствий.