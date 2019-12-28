На Фиджи из-за циклона эвакуировали около 2 тыс. человек

Тропический циклон "Сараи" (Sarai) обрушился на островное государство Фиджи, власти эвакуировали около двух тысяч человек, один человек считается пропавшим без вести.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает Национальное управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций страны.

"Поступили сообщения об одном пропавшем без вести в провинции Наитасири, там проводится поисково-спасательная операция. Работают 48 эвакуационных центров, на 10 утра сегодняшнего дня 1970 эвакуированных по всей стране", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Циклон обрушился на Фиджи, принеся с собой в регион проливные дожди и сильные ветра. Порывы ветра достигали 140 километров в час. По данным СМИ, из-за циклона на Фиджи разрушены несколько домов, повалены деревья, в некоторых местах отключена электроэнергия и отмечены затопления. Как ожидается, после Фиджи циклон направится в сторону государства Тонга.