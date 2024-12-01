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На фестивале во Франции металлическая птица упала на толпу, есть пострадавшие

На фестивале во Франции металлическая птица упала на толпу, есть пострадавшие На морском курорте Трувиль недалеко от Парижа во время рождественского фестиваля конструкция с металлической птицей рухнула на толпу.
Другие страны
1 декабря 2024 г. 04:15
На фестивале во Франции металлическая птица упала на толпу, есть пострадавшие

На морском курорте Трувиль недалеко от Парижа во время рождественского фестиваля конструкция с металлической птицей рухнула на толпу.

Как передает Report, об этом пишет Ouest France.

По информации издания, инцидент произошел около 19:00 (22:00 по бакинскому времени). На гостей фестиваля упала металлическая конструкция, которая держала птицу в воздухе. При этом пострадали 13 человек, девять из них были госпитализированы. Несколько гостей бросились, чтобы поддержать конструкцию и не дать другим застрять под ней. Праздничное шествие с участием акробатов и танцоров после произошедшего было остановлено.

Очевидцы рассказали, что при движении удерживающая птицу конструкция вышла из равновесия и упала.

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Версия на азербайджанском языке Fransanın şimalında dəmir quş fiqurunun izdihama düşməsi nəticəsində 13 nəfər yaralanıb

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