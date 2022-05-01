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На фестивале в США произошла стрельба, есть погибший и раненые

На фестивале в США произошла стрельба, есть погибший и раненые Один человек погиб и еще несколько получили ранения в результате стрельбы на фестивале в штате Миссисипи.
Другие страны
1 мая 2022 г. 11:19
На фестивале в США произошла стрельба, есть погибший и раненые

Один человек погиб и еще несколько получили ранения в результате стрельбы на фестивале в американском штате Миссисипи.

Как передает Report со ссылкой на AP, шериф округа Хиндс Тайри Джонс сообщил в социальных сетях, что несколько человек были доставлены в местные больницы с травмами, а один человек, по предварительным данным, погиб на месте происшествия.

Джонс сказал, что инцидент произошел на ярмарочной площади штата Миссисипи, где проходит фестиваль "Mississippi Mudbug".

Он также подчеркнул, что в связи с этим инцидентом "ведется расследование по факту стрельбы с участием офицера", но не сообщил дополнительных подробностей. По ловам шерифа, для оказания помощи было вызвано Бюро расследований Миссисипи.

В программу фестиваля "Mississippi Mudbug" входят такие развлечения, как кулинарные конкурсы и аттракционы.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da festivalda atışma olub, ölən və yaralananlar var

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