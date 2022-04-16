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На фестивале в Индии возникла давка, есть погибшие и раненые

На фестивале в Индии возникла давка, есть погибшие и раненые Не менее двух человек погибли и еще восемь получили травмы в результате возникшей давки на религиозном фестивале в индийском штате Тамилнаде. Как передает Report, об этом сообщает агентство "Cиньхуа" со ссылкой на местные власти.
Другие страны
16 апреля 2022 г. 15:40
На фестивале в Индии возникла давка, есть погибшие и раненые

Не менее двух человек погибли и еще восемь получили травмы в результате возникшей давки на религиозном фестивале в индийском штате Тамилнаде. Как передает Report, об этом сообщает агентство "Cиньхуа" со ссылкой на местные власти.

По словам официальных лиц штата, фестиваль проводился в одном из городов в округе Мадураи.

Многие люди из-за ограниченного пространства жаловались на удушье, некоторые из них потеряли сознание, восемь человек из присутствовавших получили травмы разной степени тяжести. Части из пострадавших впоследствии потребовалась госпитализация.

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