На фестивале в Индии возникла давка, есть погибшие и раненые

Не менее двух человек погибли и еще восемь получили травмы в результате возникшей давки на религиозном фестивале в индийском штате Тамилнаде. Как передает Report, об этом сообщает агентство "Cиньхуа" со ссылкой на местные власти.

Не менее двух человек погибли и еще восемь получили травмы в результате возникшей давки на религиозном фестивале в индийском штате Тамилнаде. Как передает Report, об этом сообщает агентство "Cиньхуа" со ссылкой на местные власти.

По словам официальных лиц штата, фестиваль проводился в одном из городов в округе Мадураи.

Многие люди из-за ограниченного пространства жаловались на удушье, некоторые из них потеряли сознание, восемь человек из присутствовавших получили травмы разной степени тяжести. Части из пострадавших впоследствии потребовалась госпитализация.