На ферме в Германии зафиксировали первую с 1988 года вспышку ящура

Первая с 1988 года вспышка ящура зафиксирована на ферме в федеральной земле Бранденбург.

Первая с 1988 года вспышка ящура зафиксирована на ферме в федеральной земле Бранденбург.

Как передает Report, об этом сообщаю германские СМИ со ссылкой на районное управление.

"В районе Меркиш-Одерланд произошла вспышка ящура. Высокозаразное вирусное заболевание крупного рогатого скота и свиней появилось на животноводческой ферме в Хёнове", - говорится в сообщении со ссылкой на районное управление.

Отмечается, что последние случаи возникновения ящура были зафиксированы в 1988 году.

В качестве первоочередной меры вокруг фермы была создана карантинная зона радиусом около одного километра. Кроме того, было принято решение забить одиннадцать азиатских буйволов.