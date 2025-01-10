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На ферме в Германии зафиксировали первую с 1988 года вспышку ящура

На ферме в Германии зафиксировали первую с 1988 года вспышку ящура Первая с 1988 года вспышка ящура зафиксирована на ферме в федеральной земле Бранденбург.
Другие страны
10 января 2025 г. 16:20
На ферме в Германии зафиксировали первую с 1988 года вспышку ящура

Первая с 1988 года вспышка ящура зафиксирована на ферме в федеральной земле Бранденбург.

Как передает Report, об этом сообщаю германские СМИ со ссылкой на районное управление.

"В районе Меркиш-Одерланд произошла вспышка ящура. Высокозаразное вирусное заболевание крупного рогатого скота и свиней появилось на животноводческой ферме в Хёнове", - говорится в сообщении со ссылкой на районное управление.

Отмечается, что последние случаи возникновения ящура были зафиксированы в 1988 году.

В качестве первоочередной меры вокруг фермы была создана карантинная зона радиусом около одного километра. Кроме того, было принято решение забить одиннадцать азиатских буйволов.

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