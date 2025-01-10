На ферме в Германии зафиксировали первую с 1988 года вспышку ящура

Первая с 1988 года вспышка ящура зафиксирована на ферме в федеральной земле Бранденбург.
Как передает Report, об этом сообщаю германские СМИ со ссылкой на районное управление.
"В районе Меркиш-Одерланд произошла вспышка ящура. Высокозаразное вирусное заболевание крупного рогатого скота и свиней появилось на животноводческой ферме в Хёнове", - говорится в сообщении со ссылкой на районное управление.
Отмечается, что последние случаи возникновения ящура были зафиксированы в 1988 году.
В качестве первоочередной меры вокруг фермы была создана карантинная зона радиусом около одного километра. Кроме того, было принято решение забить одиннадцать азиатских буйволов.