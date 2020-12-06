На ферме в Англии уничтожили более 30 тысяч индеек

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на ферме по разведению индейки в графстве Норфолк на востоке Англии, более 30 тысяч птиц были забиты.

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на ферме по разведению индейки в графстве Норфолк на востоке Англии, более 30 тысяч птиц были забиты.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в воскресенье газета Sun, ссылаясь на министерство по защите окружающей среды (DEFRA).

"На этом участке (в Норфолке – ред.) продолжается ветеринарное расследование, чтобы определить вероятный источник инфекции и установить, как долго болезнь могла находиться в зараженных помещениях. Штамм птичьего гриппа, который был подтвержден на нескольких птицеводческих фермах в Англии, по-видимому, тесно связан с вирусом, который в настоящее время циркулирует среди диких и содержащихся в неволе птиц в Европе", - заявил представитель министерства по защите окружающей среды.

Как отмечает газета, вспышки птичьего гриппа и массовое уничтожение индеек, могут привести к их дефициту в продовольственных магазинах в канун Рождества.

Отметим, что индейка – одно из наиболее популярных блюд на рождественском столе британцев.