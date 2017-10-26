На фабрике в Индонезии произошел взрыв, погибли 47, ранены более 40 человек - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ При взрыве на фабрике фейерверков на окраине Джакарты погибли 47 человек, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Также при взрыве пострадали по меньшей мере 46 человек, они госпитализированы в ближайшие больницы.

*** 12:51

В результате взрыва на фабрике по производству пиротехники в Тангеранге на западе столицы Индонезии Джакарты погибли 27, ранены 35 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, до взрыва на фабрике произошел пожар.

Причины происшествия расследуются.