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    На фабрике в Индонезии произошел взрыв, погибли 47, ранены более 40 человек - ОБНОВЛЕНО

    До взрыва на фабрике произошел пожар© EPA

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ При взрыве на фабрике фейерверков на окраине Джакарты погибли 47 человек, сообщает Report со ссылкой на  Reuters.

    Также при взрыве пострадали по меньшей мере 46 человек, они госпитализированы в ближайшие больницы.

    *** 12:51

    В результате взрыва на фабрике по производству пиротехники в Тангеранге на западе столицы Индонезии Джакарты погибли 27, ранены 35 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, до взрыва на фабрике произошел пожар.

    Причины происшествия расследуются. 

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