На фабрике в Индонезии произошел взрыв, погибли 47, ранены более 40 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ При взрыве на фабрике фейерверков на окраине Джакарты погибли 47 человек, сообщает Report со ссылкой на Reuters.
Также при взрыве пострадали по меньшей мере 46 человек, они госпитализированы в ближайшие больницы.
*** 12:51
В результате взрыва на фабрике по производству пиротехники в Тангеранге на западе столицы Индонезии Джакарты погибли 27, ранены 35 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, до взрыва на фабрике произошел пожар.
Причины происшествия расследуются.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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