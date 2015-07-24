На фабрике пиротехники в Италии прогремело несколько взрывов, есть жертвы

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Взрыв произошел на территории пиротехнической фабрики Bruscella в городке Модуньо, недалеко от Бари, в южной итальянской области Апулия.

Как передает Report, об этом сообщил информационный телеканал TG-24. В результате взрыва четверо рабочих погибли и трое получили травмы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

В результате начался сильный пожар, после чего прогремело еще несколько взрывов. На место происшествия прибыли пожарные, карабинеры и спасатели.

По сведениям муниципальной администрации Модуньо, обычно на фабрике работают около 10 человек. В настоящее время ведутся поиски еще трех сотрудников.