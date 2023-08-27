О нас

На фабрике пиротехники в Индии погибли по меньшей мере семь человек

На фабрике пиротехники в Индии погибли по меньшей мере семь человек По меньшей мере семь человек погибли и несколько получили ранения в результате взрыва на фабрике фейерверков в районе Даттапукур в округе штата Западная Бенгалия (Индия).
Другие страны
27 августа 2023 г. 13:51
На фабрике пиротехники в Индии погибли по меньшей мере семь человек

По меньшей мере семь человек погибли и несколько получили ранения в результате взрыва на фабрике фейерверков в районе Даттапукур в индийском штате Западная Бенгалия.

Как передает Report со ссылкой на Hindustan Times, об этом сообщила пресс-служба местного ведомства пожарной охраны.

Взрыв был настолько мощным, что повредил несколько зданий в этом районе.

Инцидент произошел в двухэтажном доме в районе Нилгундж в Дуттапукаре. Местные жители утверждают, что незаконная фабрика пиротехники находилась в жилом доме. Министр продовольствия штата и депутат от этого района Ратхин Гхош, сообщил, что, по данным полиции, семь или восемь человек погибли и около шести получили ранения.

"Представители районной полиции сообщили мне, что погибли семь-восемь человек и пять-шесть человек получили ранения. Я выеду на место происшествия. В здании, где произошел взрыв, хранились петарды. Полиция закрыла все цеха по производству пиротехники в Нараянпуре", - сообщил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hindistanda pirotexnika fabrikində partlayış olub, 7 nəfər ölüb

Другие новости из категории

Трое американских солдат из разбившегося в Австралии вертолета погибли
Трое американских солдат из разбившегося в Австралии вертолета погибли
27 августа 2023 г. 13:26
The New York Post представила детали подозрительных финопераций жены-армянки сенатора Менендеса
The New York Post представила детали подозрительных финопераций жены-армянки сенатора Менендеса
27 августа 2023 г. 11:42
Число пострадавших в результате взрывов на АЗС в Румынии возросло до 58
Число пострадавших в результате взрывов на АЗС в Румынии возросло до 58
27 августа 2023 г. 10:55
При стрельбе в Копенгагене погиб один человек, пострадали четверо
При стрельбе в Копенгагене погиб один человек, пострадали четверо
27 августа 2023 г. 10:11
Индия и Япония активизируют работы по совместной миссии LUPEX на Луну
Индия и Япония активизируют работы по совместной миссии LUPEX на Луну
27 августа 2023 г. 08:21
В Перу бушуют лесные пожары: известно о пяти погибших
В Перу бушуют лесные пожары: известно о пяти погибших
27 августа 2023 г. 07:55
Индия ввела ограничения на поставки риса
Индия ввела ограничения на поставки риса
27 августа 2023 г. 06:43
У побережья Тонги произошло землетрясение
У побережья Тонги произошло землетрясение
27 августа 2023 г. 05:42
В США призвали Совбез ООН отреагировать на запуск спутника Северной Кореей
В США призвали Совбез ООН отреагировать на запуск спутника Северной Кореей
27 августа 2023 г. 05:33
Трамп собрал рекордную сумму пожертвований после тюремного фото в Джорджии
Трамп собрал рекордную сумму пожертвований после тюремного фото в Джорджии
27 августа 2023 г. 04:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi