На фабрике пиротехники в Индии погибли по меньшей мере семь человек

По меньшей мере семь человек погибли и несколько получили ранения в результате взрыва на фабрике фейерверков в районе Даттапукур в округе штата Западная Бенгалия (Индия).

По меньшей мере семь человек погибли и несколько получили ранения в результате взрыва на фабрике фейерверков в районе Даттапукур в индийском штате Западная Бенгалия.

Как передает Report со ссылкой на Hindustan Times, об этом сообщила пресс-служба местного ведомства пожарной охраны.

Взрыв был настолько мощным, что повредил несколько зданий в этом районе.

Инцидент произошел в двухэтажном доме в районе Нилгундж в Дуттапукаре. Местные жители утверждают, что незаконная фабрика пиротехники находилась в жилом доме. Министр продовольствия штата и депутат от этого района Ратхин Гхош, сообщил, что, по данным полиции, семь или восемь человек погибли и около шести получили ранения.

"Представители районной полиции сообщили мне, что погибли семь-восемь человек и пять-шесть человек получили ранения. Я выеду на место происшествия. В здании, где произошел взрыв, хранились петарды. Полиция закрыла все цеха по производству пиротехники в Нараянпуре", - сообщил он.