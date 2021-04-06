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На Еврокомиссию и другие институты ЕС совершили кибератаку

На Еврокомиссию и другие институты ЕС совершили кибератаку Атака была достаточно серьезной для того, чтобы высокопоставленные должностные лица ЕК были предупреждены
Другие страны
6 апреля 2021 г. 20:03
На Еврокомиссию и другие институты ЕС совершили кибератаку

Европейская комиссия (ЕК) и ряд других институтов ЕС подверглись серьезной кибератаке, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства Bloomberg, представитель ЕК отметил, что ряд органов ЕС "столкнулся с инцидентом в области ИТ-безопасности в своей ИТ-инфраструктуре" на прошлой неделе. При этом он добавил, что анализ произошедшего все еще находится на стадии выяснения обстоятельств, поэтому еще слишком рано давать какую-либо окончательную оценку о характере атаки.

По словам источника, знакомого с ситуацией, атака была достаточно серьезной для того, чтобы высокопоставленные должностные лица ЕК были предупреждены. Кроме того, по его словам, инцидент был серьезнее обычных атак, которые регулярно случаются в ЕС. Другой представитель Евросоюза заметил, что персонал недавно был предупрежден о потенциальных попытках фишинга.

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