На Еврокомиссию и другие институты ЕС совершили кибератаку

Атака была достаточно серьезной для того, чтобы высокопоставленные должностные лица ЕК были предупреждены

Европейская комиссия (ЕК) и ряд других институтов ЕС подверглись серьезной кибератаке, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства Bloomberg, представитель ЕК отметил, что ряд органов ЕС "столкнулся с инцидентом в области ИТ-безопасности в своей ИТ-инфраструктуре" на прошлой неделе. При этом он добавил, что анализ произошедшего все еще находится на стадии выяснения обстоятельств, поэтому еще слишком рано давать какую-либо окончательную оценку о характере атаки.

По словам источника, знакомого с ситуацией, атака была достаточно серьезной для того, чтобы высокопоставленные должностные лица ЕК были предупреждены. Кроме того, по его словам, инцидент был серьезнее обычных атак, которые регулярно случаются в ЕС. Другой представитель Евросоюза заметил, что персонал недавно был предупрежден о потенциальных попытках фишинга.