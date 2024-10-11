На Эвересте нашли останки альпиниста, который пропал 100 лет назад

На склонах Эвереста обнаружили останки британского альпиниста Эндрю Ирвина, пропавшего в 1924 году.

На склонах Эвереста обнаружили останки британского альпиниста Эндрю Ирвина, пропавшего в 1924 году.

Как передает Report, об этом сообщает National Geographic.

Отмечается, что на Центральном леднике Ронгбук был обнаружен фрагмент ноги в ботинке. Личность была установлена благодаря носку, на котором вышито имя "Э.К. Ирвин".

Сто лет назад он и Джордж Мэллори начали восхождение на гору. Мэллори до этого дважды покорял вершину, а Ирвин решил сделать это впервые. 6 июня 1924 года они покинули лагерь на отметке 8 170 метров. В последний раз их видели 8 июня приблизительно в 240 метрах от вершины.

