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На электростанции в Таиланде пропала труба с радиоактивным изотопом

На электростанции в Таиланде пропала труба с радиоактивным изотопом Труба, содержащая очень опасный изотоп - радиоактивный цезий-137, пропала на объекте компании National Power Plant 5A в тайском городе Прачинбури.
Другие страны
14 марта 2023 г. 17:04
На электростанции в Таиланде пропала труба с радиоактивным изотопом

Труба, содержащая очень опасный изотоп - радиоактивный цезий-137, пропала на объекте компании National Power Plant 5A в тайском городе Прачинбури.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета Bangkok Post со ссылкой на полицию.

"Труба с цезием-137, которая находилась в баке башни паровой электростанции, неожиданно пропала. Цезий-137 крайне опасен для людей, которые прикасались к нему или подвергались его воздействию", - приводит издание слова полковника местной полиции Монгкола Тхопао.

По его данным, сотрудники тайского бюро атомной энергии осмотрели электростанцию, но не обнаружили ни одного нового радиоактивного следа. Полиция также проверила магазины, которые покупают и продают металлолом, но ничего не нашла.

Компания National Power Plant предложила вознаграждение в размере 50 тыс. бат (около 1 500 долларов) за информацию, которая поможет обнаружить трубу с цезием-137.

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Версия на английском языке Radioactive caesium missing from power plant in Thailand

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