На Эйфелевой башне погасли огни в знак солидарности с Лондоном

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Мэр Парижа распорядился погасить огни на Эйфелевой башне в полночь по местному времени в знак солидарности с пострадавшими в Лондоне, среди которых были школьники из Франции.

Как сообщает Report со ссылкой на bbc, французский премьер-министр Бернар Казнёв заявил о солидарности с Британией и пообещал оказать поддержку пострадавшим в ходе теракта у британского парламента французам и их семьям.

По словам президента Франции Франсуа Олланда, французы понимают, что чувствуют сейчас британцы.

Пять человек, включая нападавшего, погибли и более 40 получили ранения в результате произошедшего днем 22 марта теракта у здания парламента в центре Лондона.