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    На Египет обрушилась сильная песчаная буря

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Сильнейшая песчаная буря обрушилась в среду на Египет.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает новостной портал "Масрауи".

    Наибольшему удару стихии подверглись южные провинции страны - Кена, Асьют, Эль-Вади эль-Гадид, Луксор, Сохаг и Красное море.

    Из-за крайне плохой видимости дорожная полиция во многих регионах страны перекрывает междугородные скоростные трассы.

    Буря нарушила работу большинства аэропортов республики, которые временно прекратили отправку и прием самолетов.

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