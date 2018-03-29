На Египет обрушилась сильная песчаная буря

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Сильнейшая песчаная буря обрушилась в среду на Египет.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает новостной портал "Масрауи".
Наибольшему удару стихии подверглись южные провинции страны - Кена, Асьют, Эль-Вади эль-Гадид, Луксор, Сохаг и Красное море.
Из-за крайне плохой видимости дорожная полиция во многих регионах страны перекрывает междугородные скоростные трассы.
Буря нарушила работу большинства аэропортов республики, которые временно прекратили отправку и прием самолетов.
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