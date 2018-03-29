На Египет обрушилась сильная песчаная буря

29 марта, 2018 00:04

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Сильнейшая песчаная буря обрушилась в среду на Египет. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает новостной портал "Масрауи". Наибольшему удару стихии подверглись южные провинции страны - Кена, Асьют, Эль-Вади эль-Гадид, Луксор, Сохаг и Красное море. Из-за крайне плохой видимости дорожная полиция во многих регионах страны перекрывает междугородные скоростные трассы. Буря нарушила работу большинства аэропортов республики, которые временно прекратили отправку и прием самолетов.