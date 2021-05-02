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На демонстрациях в Берлине задержали 240 человек

На демонстрациях в Берлине задержали 240 человек В Берлине на первомайских демонстрациях полиция задержала около 240 протестующих.
Другие страны
2 мая 2021 г. 13:14
На демонстрациях в Берлине задержали 240 человек

В Берлине на первомайских демонстрациях полиция задержала около 240 протестующих.

Как сообщает Report, об этом сообщил телеканал RBB.

Кроме того, пострадали около 30 полицейских. В городе за день прошли около 20 акций. Беспорядки начались после вечернего митинга в округе Нойкельн-Кройцберг, на который вышли от 8 до 10 тыс человек.

Спустя час манифестации полицейские остановили поток, потому что участники не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию. После этого протестующие зажгли шашки и начали кидать бутылки в полицию. Также активисты подожгли деревянные паллеты и электросамокаты.

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Версия на английском языке Видео240 detained at May Day demonstrations in Berlin

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