​На дебаты Порошенко и Зеленского пришли около пяти тысяч человек

Полиция обеспечила правопорядок на мероприятии возле стадиона "Олимпийский", где президент Украины Петр Порошенко выступал на стадионе и где были запланированы его дебаты с Владимиром Зеленским, на мероприятие пришли около 5 тысяч человек, заявил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

Как передает Report со ссылкой об этом сообщает РИА Новости.

Порошенко ранее заявил, что ждет своего оппонента Владимира Зеленского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы. Зеленский, в свою очередь, заявил, что намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля. В воскресенье Зеленский на дебаты так и не приехал, в результате Порошенко выступил перед своими сторонниками.

"Мероприятия возле НСК "Олимпийский" прошли мирно и спокойно. Национальная полиция совместно с Национальной гвардией обеспечила безопасность во время проведения мирного собрания граждан, на котором присутствовало до пяти тысяч человек", - приводит слова Фацевича пресс-служба МВД.

Фацевич отметил, что правоохранители будут усиленно работать до окончания массового мероприятия.