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На дамбе Гувера в США произошел взрыв

На дамбе Гувера в США произошел взрыв Взрыв прогремел на дамбе Гувера, расположенной на границе американских штатов Аризона и Невада.
Другие страны
19 июля 2022 г. 22:24
На дамбе Гувера в США произошел взрыв

Взрыв прогремел на дамбе Гувера, расположенной на границе американских штатов Аризона и Невада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник местное подразделение телекомпании ABC.

По его сведениям, взрыв произошел в здании, расположенном у основания дамбы, на кадрах видео можно увидеть открытое пламя и облако черного дыма. На место выехали пожарные из близлежащего города. "Пожарные Боулдер Сити находятся в пути после поступившего звонка о ЧП на дамбе Гувера", - написала пресс-служба пожарных в Twitter.

Информации о возможной причине происшествия и пострадавших пока не приводится.

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