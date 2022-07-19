На дамбе Гувера в США произошел взрыв

Взрыв прогремел на дамбе Гувера, расположенной на границе американских штатов Аризона и Невада.
По его сведениям, взрыв произошел в здании, расположенном у основания дамбы, на кадрах видео можно увидеть открытое пламя и облако черного дыма. На место выехали пожарные из близлежащего города. "Пожарные Боулдер Сити находятся в пути после поступившего звонка о ЧП на дамбе Гувера", - написала пресс-служба пожарных в Twitter.
Информации о возможной причине происшествия и пострадавших пока не приводится.