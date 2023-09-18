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На Черноморское побережье Болгарии упал дрон с минометной миной

На Черноморское побережье Болгарии упал дрон с минометной миной Беспилотник с прикрепленной к нему 82-миллиметровой миной обнаружен на берегу в районе села Тюленово на севере Черноморского побережья Болгарии.
Другие страны
18 сентября 2023 г. 09:42
На Черноморское побережье Болгарии упал дрон с минометной миной

Беспилотник с прикрепленной к нему 82-миллиметровой миной обнаружен на берегу в районе села Тюленово на севере Черноморского побережья Болгарии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Болгарское национальное радио.

По его сведениям, сигнал об упавшем летательном аппарате подали в полицию местные жители, место инцидента было оцеплено. Туристы из близлежащей гостиницы, всего около 30 человек, были эвакуированы. Эксперты проанализировали снимки с места происшествия и заявили о беспилотном летательном аппарате с прикрепленной к нему 82-мм минометной миной.

В настоящее время в Тюленово выехала команда саперов ВМС Болгарии.

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