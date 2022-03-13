На Чернобыльской АЭС восстановлено электроснабжение

На Чернобыльской атомной электростанции восстановлено электроснабжение.

На Чернобыльской атомной электростанции восстановлено электроснабжение.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Сегодня благодаря невероятным усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго", наших атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС", - отметил он.

По словам министра, теперь системы охлаждения отработанных ядерных сборок снова будут работать в штатном режиме от резервного питания.

"Подчеркиваю, что ЧАЭС - это объект украинской энергетики, и нам не нужна ни одна помощь со стороны кого-либо для обеспечения или восстановления электроснабжения на наши объекты. Да, наши энергетики действительно герои, но самими подвигами невозможно обеспечить ядерную безопасность в условиях военной агрессии. Поэтому я еще раз обращаюсь к нашим международным партнерам, Еврокомиссии, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ: помогите нам защитить ядерные объекты! Сейчас крайне необходимо заставить врага покинуть АЭС и установить 30-километровую демилитаризованную зону вокруг объектов атомной энергетики Украины", - заявил Галущенко.