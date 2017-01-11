На церемонию инаугурации Дональда Трампа будет потрачено 200 млн долларов

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ На церемонию инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа будет потрачено 200 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на CNNTürk, продолжаются подготовительные работы по передачи президентского поста от Барака Обамы Дональду Трампу.

Согласно информации, в связи с церемонией инаугурации 20 января в Вашингтоне будут перекрыты все дороги по направлению к зданию Конгресса и Белого дома, приостановлено движение общественного транспорта - метро и автобусов.

Отметим, что Дональд Трамп будет 45-м президентом США.