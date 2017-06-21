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    На центральном вокзале Брюсселя нейтрализован человек в поясе смертника - ВИДЕО

    При задержании предполагаемого террориста произошел небольшой взрыв© Foto: "AFP"

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Бельгийская полиция нейтрализовала человека в поясе смертника на центральном вокзале Брюсселя.

    Как передает Report, об этом сoобщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

    Представители правоохранительных органов заявили, что ситуация на вокзале находиться под контролем. В Национальной железнодорожной компании Бельгии заявили о прекращении движения поездов на месте происшествия.

    В связи с инцидентом вокруг вокзала установлен периметр безопасности, пишет корреспондент La Libre Belgique.

    Как отмечает новостной сервис RTL Info, при задержании предполагаемого террориста произошел небольшой взрыв.

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