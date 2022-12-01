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На бывших глав МВД Италии поданы иски в Гаагский суд за преступления против человечности

На бывших глав МВД Италии поданы иски в Гаагский суд за преступления против человечности Бывшие главы МВД Италии Марко Миннити и Маттео Сальвини фигурируют в исках правозащитной организации из Берлина (Ecchr - Европейский центр по конституционным правам и правам человека), поданных в Гаагский суд, за "преступления против человечности", вырази
Другие страны
1 декабря 2022 г. 20:58
На бывших глав МВД Италии поданы иски в Гаагский суд за преступления против человечности

Бывшие главы МВД Италии Марко Миннити и Маттео Сальвини фигурируют в исках правозащитной организации из Берлина (Ecchr - Европейский центр по конституционным правам и правам человека), поданных в Гаагский суд, за "преступления против человечности", выразившиеся в нарушении прав и свобод беженцев, прибывавших по морю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг газета La Stampa.

Как пишет газета, в списке обвиняемых также экс-верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, экс-глава европейской миссии "Фронтекс" Фабрис Леггери, а также бывший и действующий премьеры Мальты Джозеф Мускат и Роберт Абела.

Истцы указывают, что своими действиями при содействии службы береговой охраны Ливии указанные управленцы "лишали свободы и права на нее мигрантов и беженцев, бежавших из Ливии". Таким образом они содействовали противоправным действиям в отношении мигрантов. Данные обвинения сформулированы при поддержке неправительственной организации Sea Watch, которая занимается спасением мигрантов в Средиземноморье.

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