На бывших глав МВД Италии поданы иски в Гаагский суд за преступления против человечности

Бывшие главы МВД Италии Марко Миннити и Маттео Сальвини фигурируют в исках правозащитной организации из Берлина (Ecchr - Европейский центр по конституционным правам и правам человека), поданных в Гаагский суд, за "преступления против человечности", вырази

Бывшие главы МВД Италии Марко Миннити и Маттео Сальвини фигурируют в исках правозащитной организации из Берлина (Ecchr - Европейский центр по конституционным правам и правам человека), поданных в Гаагский суд, за "преступления против человечности", выразившиеся в нарушении прав и свобод беженцев, прибывавших по морю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг газета La Stampa.

Как пишет газета, в списке обвиняемых также экс-верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, экс-глава европейской миссии "Фронтекс" Фабрис Леггери, а также бывший и действующий премьеры Мальты Джозеф Мускат и Роберт Абела.

Истцы указывают, что своими действиями при содействии службы береговой охраны Ливии указанные управленцы "лишали свободы и права на нее мигрантов и беженцев, бежавших из Ливии". Таким образом они содействовали противоправным действиям в отношении мигрантов. Данные обвинения сформулированы при поддержке неправительственной организации Sea Watch, которая занимается спасением мигрантов в Средиземноморье.