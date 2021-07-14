На британском авианосце около 100 человек заразились коронавирусом

Не менее 100 человек заразились коронавирусом на флагманском авианосце Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Queen Elizabeth

Не менее 100 человек заразились коронавирусом на флагманском авианосце Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Queen Elizabeth. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание The Sun.

"В рамках планового тестирования было обнаружено небольшое число случаев заражения COVID-19 среди членов экипажа... Весь персонал получил обе дозы вакцины против коронавируса и на борту введен ряд мер, включая ношение масок, соблюдение социальной дистанции... Ударная группа продолжит выполнение своих оперативных задач, и это никак не повлияет на развертывание", - завил изданию представитель Королевского военно-морского флота.

Отмечается, что случаи заражения также выявлены на других судах, входящих в британскую авианосную ударную группу (АУГ). Общее количество человек на кораблях составляет 3 700.

В настоящее время флагман британского флота Queen Elizabeth вошел в Индийский океан, запланированы остановки в Индии, Японии, Южной Корее и Сингапуре.