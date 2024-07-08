На британской военной базе Акротири на Кипре начался пожар

Природный пожар возник на территории, которая находится под контролем единой администрации британских военных баз Акротири и Декелия, расположенных на юге Кипра.

Природный пожар возник на территории, которая находится под контролем единой администрации британских военных баз Акротири и Декелия, расположенных на юге Кипра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель Кипрской пожарно-спасательной службы Андреас Кеттис в соцсети "Х".

"Меры реагирования в помощь британским базам в ответ на пожар в Акротири. Пожар вспыхнул среди дикой растительности и деревьев. Британские базы направили две пожарные машины. Их поддерживают два расчета со станций пожарной охраны Лимасола, а также еще две пожарные машины, принадлежащие [Кипрскому] департаменту лесного хозяйства", - написал он.

По его словам, кроме указанной наземной техники, в тушении огня принимают участие пять противопожарных самолетов.

Точным местом пожара кипрские СМИ называют территорию, расположенную рядом с деревней Фасури к западу от Лимасола.