О нас

На британской военной базе Акротири на Кипре начался пожар

На британской военной базе Акротири на Кипре начался пожар Природный пожар возник на территории, которая находится под контролем единой администрации британских военных баз Акротири и Декелия, расположенных на юге Кипра.
Другие страны
8 июля 2024 г. 17:44
На британской военной базе Акротири на Кипре начался пожар

Природный пожар возник на территории, которая находится под контролем единой администрации британских военных баз Акротири и Декелия, расположенных на юге Кипра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель Кипрской пожарно-спасательной службы Андреас Кеттис в соцсети "Х".

"Меры реагирования в помощь британским базам в ответ на пожар в Акротири. Пожар вспыхнул среди дикой растительности и деревьев. Британские базы направили две пожарные машины. Их поддерживают два расчета со станций пожарной охраны Лимасола, а также еще две пожарные машины, принадлежащие [Кипрскому] департаменту лесного хозяйства", - написал он.

По его словам, кроме указанной наземной техники, в тушении огня принимают участие пять противопожарных самолетов.

Точным местом пожара кипрские СМИ называют территорию, расположенную рядом с деревней Фасури к западу от Лимасола.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Fire near British base in Cyprus brought under control
Версия на азербайджанском языке Britaniyanın Kiprdəki hərbi bazasında yanğın baş verib

Экслюзивные новости

Эксперт: Будапешт поддерживает стратегические, дружеские отношения с Баку
Эксперт: Будапешт поддерживает стратегические, дружеские отношения с Баку
8 июля 2024 г. 10:23
Эксперт: Встреча в Астане Азербайджана, Турции и Пакистана - демонстрация уровня партнерства
Эксперт: Встреча в Астане Азербайджана, Турции и Пакистана - демонстрация уровня партнерства
5 июля 2024 г. 16:17
Эксперт: Венгрия укрепляет экономические и другие связи посредством ОТГ с тюркскими странами
Эксперт: Венгрия укрепляет экономические и другие связи посредством ОТГ с тюркскими странами
5 июля 2024 г. 13:53
Госслужба: Для реализации зеленых закупок в Азербайджане необходимо изменить законодательные акты
Госслужба: Для реализации "зеленых закупок" в Азербайджане необходимо изменить законодательные акты
4 июля 2024 г. 12:51
Эксперт: Членство Азербайджана в ШОС будет способствовать развитию логистических коридоров
Эксперт: Членство Азербайджана в ШОС будет способствовать развитию логистических коридоров
4 июля 2024 г. 12:06
Будут ли введены льготные тарифы на проезд в общественном транспорте?
Будут ли введены льготные тарифы на проезд в общественном транспорте?
3 июля 2024 г. 18:37
Посол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
ФотоПосол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
1 июля 2024 г. 13:26
Главным тренером бакинского Нефтчи может стать бывшая звезда МЮ
Главным тренером бакинского "Нефтчи" может стать бывшая звезда "МЮ"
24 июня 2024 г. 23:21
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
24 июня 2024 г. 14:43
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi