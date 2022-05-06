На Британских Виргинских островах назначили нового премьера

Губернатор Британских Виргинских островов Джон Ранкин отправил в отставку с поста премьер-министра Эндрю Фэхи, который был задержан в США по обвинению в контрабанде наркотиков и отмыванию денежных средств.

Губернатор Британских Виргинских островов Джон Ранкин отправил в отставку с поста премьер-министра Эндрю Фэхи, который был задержан в США по обвинению в контрабанде наркотиков и отмыванию денежных средств.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters , новым главой кабмина назначен бывший заместитель Фэхи Наталио Уитли.

Ранее Уитли, являющийся представителем известной на Британских Виргинских островах политической династии, также возглавлял министерство образования, культуры, молодежных дел, сельского хозяйства и рыболовства.

51-летний Фэхи был задержан в апреле в Майами (штат Флорида) в рамках операции сотрудников американского управления по борьбе с наркотиками. Он занял должность премьер-министра в 2019 году после победы на всеобщих выборах возглавляемой им Партии Виргинских островов.

Лондон предоставил ограниченное самоуправление этой территории, расположенной на северо-востоке Карибского моря, в 1967 году. Руководителем Британских Виргинских островов является королева Елизавета II, которая с января 2021 года представлена там 65-летним губернатором Ранкином. Именно губернатор назначает премьера, а также членов правительства по рекомендации главы кабмина, выбирая их среди депутатов Палаты собрания (однопалатного парламента).