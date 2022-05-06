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На Британских Виргинских островах назначили нового премьера

На Британских Виргинских островах назначили нового премьера Губернатор Британских Виргинских островов Джон Ранкин отправил в отставку с поста премьер-министра Эндрю Фэхи, который был задержан в США по обвинению в контрабанде наркотиков и отмыванию денежных средств.
Другие страны
6 мая 2022 г. 06:12
На Британских Виргинских островах назначили нового премьера

Губернатор Британских Виргинских островов Джон Ранкин отправил в отставку с поста премьер-министра Эндрю Фэхи, который был задержан в США по обвинению в контрабанде наркотиков и отмыванию денежных средств.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, новым главой кабмина назначен бывший заместитель Фэхи Наталио Уитли.

Ранее Уитли, являющийся представителем известной на Британских Виргинских островах политической династии, также возглавлял министерство образования, культуры, молодежных дел, сельского хозяйства и рыболовства.

51-летний Фэхи был задержан в апреле в Майами (штат Флорида) в рамках операции сотрудников американского управления по борьбе с наркотиками. Он занял должность премьер-министра в 2019 году после победы на всеобщих выборах возглавляемой им Партии Виргинских островов.

Лондон предоставил ограниченное самоуправление этой территории, расположенной на северо-востоке Карибского моря, в 1967 году. Руководителем Британских Виргинских островов является королева Елизавета II, которая с января 2021 года представлена там 65-летним губернатором Ранкином. Именно губернатор назначает премьера, а также членов правительства по рекомендации главы кабмина, выбирая их среди депутатов Палаты собрания (однопалатного парламента).

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