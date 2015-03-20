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    ​На борту самолета Москва-Гоа подрались пассажиры и экипаж

    Чартерный рейс выполняла компания Северный ветер

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Самолет с туристами, летевший из Москвы в Гоа, экстренно приземлился в аэропорту города Астрахань из-за возникшей массовой драки на борту.

    Как передает Report, чартерный рейс выполняла компания “Северный ветер”.

    Когда самолет пролетал над Ростовом-на-Дону, пьяные пассажиры устроили на борту драку. Командир принял решение о вынужденной посадке в Астрахани.

    После посадки службы аэропорта занялись размещением всех 212 пассажиров местных гостиницах. Экипаж убежден, что рейс можно будет продолжить уже во вторник.

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