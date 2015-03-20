​На борту самолета Москва-Гоа подрались пассажиры и экипаж

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Самолет с туристами, летевший из Москвы в Гоа, экстренно приземлился в аэропорту города Астрахань из-за возникшей массовой драки на борту.

Как передает Report, чартерный рейс выполняла компания “Северный ветер”.

Когда самолет пролетал над Ростовом-на-Дону, пьяные пассажиры устроили на борту драку. Командир принял решение о вынужденной посадке в Астрахани.

После посадки службы аэропорта занялись размещением всех 212 пассажиров местных гостиницах. Экипаж убежден, что рейс можно будет продолжить уже во вторник.