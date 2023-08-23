На борту разбившегося самолета находился командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин

На борту бизнес-джета, разбившегося в Тверской области, находился командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.

На борту бизнес-джета, разбившегося в Тверской области, находился командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.

Об этом сообщает Report со ссылкой на издание Meduza.

Уткин - "правая рука" Евгения Пригожина, его позывной "Вагнер" послужил названием для ЧВК.

Напомним, что в Тверской области РФ вблизи населенного пункта Куженкино упал частный самолет Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Петербург. На борту находились 10 человек, в том числе три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин значился среди пассажиров разбившегося самолета.