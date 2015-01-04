На борту парома "Норман Атлантик" продолжают бороться с огнем

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Итальянские пожарные продолжают тушить очаги возгорания на борту парома "Норман Атлантик", доставленного второго января на буксире в порт южного итальянского города Бриндизи. Небольшие языки пламени возникли с проникновением кислорода после открытия некоторых изолированных отсеков.

Таким образом, пожарным еще не удалось добраться до гаража, где первоначально возник пожар 28 декабря, когда "Норман Атлантик" совершал рейс из Греции в Италию с 499 пассажирами на борту, передает Report со ссылкой на ТАСС. На настоящий момент проверка осуществлена на шестой и седьмой палубах, а также частично изучена четвертая палуба. Следователи подозревают, что на пароме могут быть обнаружены тела погибших. Родственники девяти пропавших без вести находятся в Бриндизи.

На данный момент жертвами трагедии считаются 11 человек. Еще двое албанских спасателей погибли при попытке взять горевший паром на буксир. Прокуратура Бари, занимающаяся расследованием катастрофы, а также специализированные организации оценивают возможности перемещения парома в другой итальянский порт.