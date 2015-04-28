На борту испанского парома произошел пожар

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ На борту парома "Сорренто", совершавшего рейс между Пальма- де-Мальорка и Валенсией во вторник вспыхнул пожар. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, все 157 пассажиров эвакуированы с судна на спасательных шлюпках. Об этом сообщила испанская Служба спасения на море.

К месту происшествия, находящемуся в 35 милях от побережья Мальорки, направлены находившиеся в данном районе суда компании-владельца парома, которые подобрали пассажиров. Три члена экипажа эвакуированы вертолетом.

По данным управления портов Балеарских островов, существует опасность затопления горящего парома.