Генсек ООН: На борьбу с пандемией может потребоваться порядка 37,5 млрд евро

Борьба с пандемией нового коронавируса может потребовать в пять раз больше, чем 7,5 млрд евро, которые планируется собрать в рамках международной донорской онлайн-конференции под эгидой Еврокомиссии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в понедельник на конференции по видеосвязи.

"Я приветствую щедрые пожертвования, о которых было объявлено сегодня, с первоначальной целью собрать 7,5 млрд евро, - сказал он. - Эти средства станут первоначальным взносом в развитие новых инструментов [для борьбы с пандемией] с нужной скоростью. Но для того, чтобы достичь каждого [больного] в любой стране, нам нужно примерно в пять раз больше, чем эта сумма", - отметил Гутерриш, призвав всех партнеров ООН "присоединиться к этим усилиям".