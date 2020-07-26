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На Бермудах предлагают год проживания удаленным работникам

На Бермудах предлагают год проживания удаленным работникам Министерство труда Бермудских островов предлагает один год проживания удаленным работникам и студентам.
Другие страны
26 июля 2020 г. 14:59
На Бермудах предлагают год проживания удаленным работникам

Министерство труда Бермудских островов предлагает один год проживания удаленным работникам и студентам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Travel and Leisure.

Из-за пандемии коронавируса туризм на Бермудских островах приостановился. Теперь правительство надеется, что новая программа для удаленных сотрудников даст необходимый импульс экономике. Она будет запущена 1 августа, и любой желающий сможет подать заявку на получение годичной визы. Обойдется программа резидентуры в 263 долларов США.

Заявители должны быть старше 18 лет, иметь медицинскую страховку и "приятный характер". Также им нужно будет доказать, что они работают в компании или учатся в университете за пределами Бермудских островов. Важно, чтобы у резидентов был доход, и они не начали искать работу на Бермудских островах.

Путешественники, не желающие жить целый год на Бермудах, могут находиться там без визы до полугода. Правительство продлило максимальный безвизовый срок пребывания иностранца с 90 до 180 дней.

Сейчас в течение первых двух недель пребывания на Бермудских островах туристы обязаны сдавать тесты на коронавирус каждые несколько дней и соблюдать ночной комендантский час. На улицу нельзя выходить с полуночи до пяти утра.

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