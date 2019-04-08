​На берегу Чёрного моря обнаружили 130 кг кокаина

Сотрудники правоохранительных органов Румынии обнаружили вынесенные на берег Чёрного моря пакеты с кокаином общим весом 130 килограммов.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По их данным, после инцидента на место происшествия направили около 300 полицейских и четырнадцать кораблей береговой охраны для патрулирования территории.

Найденные пакеты, по официальной версии, могут являться частью партии кокаина весом в тонну, которая была обнаружена на заброшенном корабле около двух недель назад.

По подозрению в причастности к контрабанде задержаны двое сербов.

Есть основания полагать, что через территорию Румынии совершается транзит наркотических веществ из стран Латинской Америки в страны Европы.