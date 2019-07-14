​На берега Луизианы обрушился ураган Барри

Ураган Барри обрушился на берег американского штата Луизиана.

Как передает Report со ссылкой на РИА “Новости”, об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

На сайте метеорологической службы отмечается, что Барри "достиг берегов Луизианы". Ураган "представляет угрозу жизни", ожидаются "сильные наводнения, а также выход реки из берегов", предупреждает NHC.

После того как ураган Барри достиг берега, его категория понизилась вновь до тропического шторма.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в штате Луизиана накануне тропического шторма.