 Наверх

На берега Луизианы обрушился ураган Барри

​На берега Луизианы обрушился ураган Барри

Ураган Барри обрушился на берег американского штата Луизиана.

Как передает Report со ссылкой на РИА “Новости”, об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

На сайте метеорологической службы отмечается, что Барри "достиг берегов Луизианы". Ураган "представляет угрозу жизни", ожидаются "сильные наводнения, а также выход реки из берегов", предупреждает NHC.

После того как ураган Барри достиг берега, его категория понизилась вновь до тропического шторма.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в штате Луизиана накануне тропического шторма.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!