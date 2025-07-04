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На берег острова Пемба выбросились более 400 дельфинов

На берег острова Пемба выбросились более 400 дельфинов Стая из более чем 400 дельфинов выбросилась на берег на острове Пемба в принадлежащем Танзании архипелаге Занзибар, 7 из них погибли.
Другие страны
4 июля 2025 г. 23:25
На берег острова Пемба выбросились более 400 дельфинов

Стая из более чем 400 дельфинов выбросилась на берег на острове Пемба в принадлежащем Танзании архипелаге Занзибар, 7 из них погибли.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на директора местного департамента охраны морской среды Макаме Омара Макаме.

По его информации, не менее 400 дезориентированных особей выбросились на мелководную береговую линию. Семь дельфинов погибли до того, как им успели оказать помощь, остальную стаю удалось вывести на большую глубину силами рыбаков и рейнджеров.

"Нет ничего необычного в том, что дельфины сбиваются с пути в море, но такие масштабные выбросы на берег необычны для архипелага Занзибар", - заявил Макаме.

По его словам, для навигации дельфины используют эхолокацию и чувствительны к подводному шуму. Изменение погодных условий или подводные препятствия могут дезориентировать целую стаю дельфинов, пояснил он.

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