На берег Калифорнии за девять дней выбросило четырех погибших китов

Первого животного обнаружили на пляже Сан-Франциско 31 марта

Туши четырех погибших серых китов выбросило на берег в области залива Сан-Франциско чуть больше, чем за неделю, одно животное столкнулось с морским судном.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная газета San Francisco Chronicle со ссылкой на ученых.

Первого животного обнаружили на пляже Сан-Франциско 31 марта, еще одного – на пляже морского заповедника Fitzgerald Marine Reserve в субботу. Третий серый кит был найден в заливе в среду. В четверг поступили сообщения о нахождении туши погибшего серого кита на калифорнийском пляже к северо-западу от Сан-Франциско. В пятницу представители некоммерческой организации Marine Mammal Center, которые проводят вскрытие погибших животных, сообщили, что причиной гибели последнего кита стало столкновение с морским судном. Точная причина смерти остальных животных не установлена.

По словам научного сотрудника центра Билла Кинера, ранее за год в залив ненадолго заплывали один или два серых кита, но с 2019 года все изменилось. С этого времени, как отметил Кинер, в залив стали заплывать 10-15 серых китов, предположительно, животные останавливались там во время миграции.