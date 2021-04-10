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На берег Калифорнии за девять дней выбросило четырех погибших китов

На берег Калифорнии за девять дней выбросило четырех погибших китов Первого животного обнаружили на пляже Сан-Франциско 31 марта
Другие страны
10 апреля 2021 г. 16:01
На берег Калифорнии за девять дней выбросило четырех погибших китов

Туши четырех погибших серых китов выбросило на берег в области залива Сан-Франциско чуть больше, чем за неделю, одно животное столкнулось с морским судном.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная газета San Francisco Chronicle со ссылкой на ученых.

Первого животного обнаружили на пляже Сан-Франциско 31 марта, еще одного – на пляже морского заповедника Fitzgerald Marine Reserve в субботу. Третий серый кит был найден в заливе в среду. В четверг поступили сообщения о нахождении туши погибшего серого кита на калифорнийском пляже к северо-западу от Сан-Франциско. В пятницу представители некоммерческой организации Marine Mammal Center, которые проводят вскрытие погибших животных, сообщили, что причиной гибели последнего кита стало столкновение с морским судном. Точная причина смерти остальных животных не установлена.

По словам научного сотрудника центра Билла Кинера, ранее за год в залив ненадолго заплывали один или два серых кита, но с 2019 года все изменилось. С этого времени, как отметил Кинер, в залив стали заплывать 10-15 серых китов, предположительно, животные останавливались там во время миграции.

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