На бельгийской ферме зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа (H5N1) зафиксирована на птицеферме на северо-западе Бельгии недалеко от границы с Францией.

Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа (H5N1) зафиксирована на птицеферме на северо-западе Бельгии недалеко от границы с Францией.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили во Всемирной организации по охране здоровья животных.

По ее данным, распространение болезни привело к гибели 95 животных и уничтожению остальной части из 20,1 тыс. домашних птиц.

Вспышки птичьего гриппа, приведшие к смерти сотен миллионов птиц, фиксируются по всей Европе в осенне-зимний период.

Недавно болезнь распространилась по всем соседним Бельгии странам, включая Францию, Нидерланды и Германию.