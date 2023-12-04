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На бельгийской ферме зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

На бельгийской ферме зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа (H5N1) зафиксирована на птицеферме на северо-западе Бельгии недалеко от границы с Францией.
Другие страны
4 декабря 2023 г. 14:34
На бельгийской ферме зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа (H5N1) зафиксирована на птицеферме на северо-западе Бельгии недалеко от границы с Францией.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили во Всемирной организации по охране здоровья животных.

По ее данным, распространение болезни привело к гибели 95 животных и уничтожению остальной части из 20,1 тыс. домашних птиц.

Вспышки птичьего гриппа, приведшие к смерти сотен миллионов птиц, фиксируются по всей Европе в осенне-зимний период.

Недавно болезнь распространилась по всем соседним Бельгии странам, включая Францию, Нидерланды и Германию.

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Версия на азербайджанском языке Belçikada fermada yüksək patogenli quş qripi aşkarlanıb

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