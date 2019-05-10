​На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений

По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния.

Об этом сообщает телеканал NBC 7, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно заявлению первой дивизии морской пехоты, перевернулся бронированный автомобиль, перевозивший солдат разведывательного батальона во время занятий по боевой подготовке.

Пострадавшие пехотинцы доставлены в ближайшую больницу. Сообщается, что их раны не угрожают жизни.

Корпус морской пехоты (КМП) США относится к ВМС, однако де-факто является автономным видом вооруженных сил США и имеет собственное командование и структуру. Выполняя функцию войск быстрого реагирования, корпус морской пехоты состоит из наиболее боеспособных частей. В его состав входят четыре дивизии морской пехоты, четыре авиакрыла и четыре морские логистические группы. Корпус имеет на вооружении танки, артиллерию и боевые самолеты. Численность КМП – примерно 182 тысячи человек, 38,5 тысячи человек числятся в резерве.