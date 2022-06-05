На Балтике стартовали военно-морские учения НАТО

В Балтийском море в воскресенье начались крупномасштабные военно-морские учения стран-членов НАТО BALTOPS 2022.
В них принимают участие 14 стран-членов НАТО, а также Швеция и Финляндия, которые подали заявление на вступление в Североатлантический альянс.
В общей сложности в учениях задействованы 45 боевых кораблей, 7 тыс военнослужащих и 75 самолетов и вертолетов.
Учения, которые продлятся до 16 июня, на различных этапах будут проходить в центральной и южной частях Балтийского моря, в том числе вблизи берегов Швеции, Латвии, Польши и Германии.